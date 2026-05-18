В Минобороны России раскрыли цели ответного массированного удара по Украине

Минобороны России отчиталось об ответном массированном ударе по Украине

В ночь на 18 мая Российская армия нанесла ответный массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как отчитались в ведомстве, атакованы объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью взрывы прогремели в украинских Кировограде и Днепропетровске. Кроме того, военкор Юрий Котенок писал о прилетах по Одессе. В свою очередь, военблогер Борис Рожин опубликовал кадры из портового города, на которых видно пламя и поднимающийся столб дыма.