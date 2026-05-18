13:12, 18 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили тренд на декретный отпуск отцов

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Российское законодательство способствовало тому, чтобы в стране были равные права на использование отпуска по уходу за ребенком как у супруги, так и у супруга, высказалась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила нарастающий тренд на декрет отцов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Социального фонда сообщал, что каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России оформляется на мужчин. Отмечалось, что в последние два года число таких декретов выросло почти в восемь раз — с 30 тысяч в 2023-м до 226 тысяч в 2025 году.

«Тут речь идет о выплатах по уходу за ребенком, которые может получать либо мама, либо папа до полутора лет. При этом, как правило, семья делает выбор самостоятельно, и что тут греха таить — делает выбор исходя из того, чья зарплата больше и чью зарплату можно оставить. Если у женщины заработная плата выше, то она и выходит на работу. Иногда эта работа, кстати, еще и дистант, что хорошо для семьи», — прокомментировала депутат.

Парламентарий напомнила, что по уходу за ребенком родитель может получать не более 40 процентов от своей заработной платы и не больше 83 тысяч рублей.

То есть сумма-то эта ограничена, поэтому семья и делает выбор в пользу того из родителей, у кого заработная плата выше, чтобы иметь возможность и ребенка воспитывать, и самим обеспечивать себя

Нина Останинадепутат Госдумы

Политик призналась, что положительно относится к нарастающему тренду на отпуск по уходу за ребенком среди мужчин.

«Я могу это только приветствовать. Больше того, знаю современных молодых пап: они другие, они перестали быть неуклюжими, они перестали бояться совсем маленьких детей. Иногда они очень заботливые, такие перфекционисты — сделает все, как правильно. Иногда женщина пытается сократить какие-то этапы в уходе за ребенком, а вот мужчина делает все основательно», — поделилась депутат.

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Кто может получать пособие и как его оформить в 2026 году?
Все выплаты по беременности и родам в 2026 году: какие пособия положены женщинам и как их получить?
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также объяснял готовность все большего количества мужчин уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги экономическими причинами.

До этого опрос сервиса SuperJob показал, что доля согласных и несогласных с таким решением оказалась равной впервые с 2015 года. Таким образом, суммарно 50 процентов мужчин не исключают для себя возможности ухода в декрет.

