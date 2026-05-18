13:49, 18 мая 2026

Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

В Краснодаре мужчина получил 14 лет колонии по делу о госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Краснодаре мужчина получил 14 лет колонии по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина, являясь противником государственной власти России и проводимой специальной военной операции (СВО), в июле 2023 года согласился оказывать содействие представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Подсудимый установил с ними связь и получал задания, после чего отчитывался о проделанной работе по поиску граждан, готовых также оказывать содействие ВСУ.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд признал его виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

