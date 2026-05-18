В России руководители детского ансамбля попали в полицию после фото с тремя флагами

В Петербурге руководители ансамбля из Симферополя задержаны после фото с флагами

В Санкт-Петербурге руководители детского ансамбля «Нефес» из Симферополя попали в полицию после фото с тремя флагами на территории Петропавловской крепости. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, были задержаны женщина и двое мужчин 58 и 46 лет. Первой оказалась руководитель «Нефеса» Севиле Халилова. Старший из мужчин, Радион Эсмедляев, является главой региональной организации «Крымско-татарское общество». Все трое, как выяснила «Фонтанка», будут привлечены к ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия.

Поводом к задержанию послужили следующие события. Халилова прибыла в Петербург из Симферополя вместе с 32 детьми — участниками ансамбля «Нефес». 18 мая коллектив должен был выступить с национальной крымско-татарской программой в историческом парке «Россия — моя история». Далее планировались номера перед крымскими татарами, живущими в Северной столице, а также в госпитале перед ветеранами спецоперации на Украине. 17 мая у ребят была экскурсия в Петропавловской крепости. Дети были в национальных костюмах. Для группового снимка они развернули флаги — России, Республики Крым и крымских татар. Последний отыскать в списке запрещенных или экстремистских материалов не удалось. Однако голубое полотнище с желтой эмблемой привлекло внимание стражей правопорядка.

Очевидцы рассказали, что сначала полицейские забрали двух мужчин для дачи разъяснений. Впоследствии в отделение была доставлена и руководитель детского коллектива.

По данным «Фонтанки», Петроградский районный суд вернул протокол на Халилову обратно в полицию из-за многочисленных ошибок. Женщину обвинили в проведении несанкционированной акции (20.2 КоАП).

Ранее в Ярославской области педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей после презентации в классе, которая была посвящена теме толерантности.