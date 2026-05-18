Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 18 мая 2026Россия

В России руководители детского ансамбля попали в полицию после фото с тремя флагами

В Петербурге руководители ансамбля из Симферополя задержаны после фото с флагами
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге руководители детского ансамбля «Нефес» из Симферополя попали в полицию после фото с тремя флагами на территории Петропавловской крепости. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, были задержаны женщина и двое мужчин 58 и 46 лет. Первой оказалась руководитель «Нефеса» Севиле Халилова. Старший из мужчин, Радион Эсмедляев, является главой региональной организации «Крымско-татарское общество». Все трое, как выяснила «Фонтанка», будут привлечены к ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия.

Поводом к задержанию послужили следующие события. Халилова прибыла в Петербург из Симферополя вместе с 32 детьми — участниками ансамбля «Нефес». 18 мая коллектив должен был выступить с национальной крымско-татарской программой в историческом парке «Россия — моя история». Далее планировались номера перед крымскими татарами, живущими в Северной столице, а также в госпитале перед ветеранами спецоперации на Украине. 17 мая у ребят была экскурсия в Петропавловской крепости. Дети были в национальных костюмах. Для группового снимка они развернули флаги — России, Республики Крым и крымских татар. Последний отыскать в списке запрещенных или экстремистских материалов не удалось. Однако голубое полотнище с желтой эмблемой привлекло внимание стражей правопорядка.

Очевидцы рассказали, что сначала полицейские забрали двух мужчин для дачи разъяснений. Впоследствии в отделение была доставлена и руководитель детского коллектива.

По данным «Фонтанки», Петроградский районный суд вернул протокол на Халилову обратно в полицию из-за многочисленных ошибок. Женщину обвинили в проведении несанкционированной акции (20.2 КоАП).

Ранее в Ярославской области педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей после презентации в классе, которая была посвящена теме толерантности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok