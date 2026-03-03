Российского педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей после презентации в классе

В Ярославской области педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей после презентации в классе, которая была посвящена теме толерантности. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде преподаватель пояснила, что на классном часе, посвященном Дню толерантности, была показана презентация, которую она взяла из открытых источников. Отчет о проведенном мероприятии был опубликован в социальных сетях. На одном из кадров было видна демонстрация студентам флага ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Россиянку признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве психолога наказали из-за одного мема в группе в Telegram. Суд назначил ему административный штраф в качестве наказания по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.