Бывший СССР
12:09, 2 июня 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины предложил три шага в ответ на массированный удар России

Глава МИД Украины Сибига призвал к санкциям и поставкам Patriot после удара России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Западные партнеры должны усилить поддержку Киева. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига после массированного удара России, официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Сибига предложил предпринять три конкретных шага для ответа: увеличить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, усилить санкции против Москвы и продвинуть переговоры Украины о вступлении в Европейский союз (ЕС).

«Призываю партнеров не только осуждать, но и действовать», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Отмечается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

