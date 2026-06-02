Валерия Гай Германика назвала себя бабушкой-девочкой

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что считает себя бабушкой-девочкой

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что прекрасно себя чувствует в статусе бабушки. Ее слова приводит Пятый канал.

«Я бабушка-девочка», — заявила 41-летняя постановщица.

Режиссер добавила, что почти не занимается внучкой, поскольку уже вырастила свою дочь и «пошла дальше». В беседе с журналистами дочь Гай Германики отметила, что увидела мать впервые за месяц на светском мероприятии. Сама кинематографистка опровергла эту информацию и напомнила наследнице, что недавно они так же вместе выходили в свет.

Гай Германика стала бабушкой в 2025 году: ее 17-летняя дочь Октавия родила первого ребенка. По словам постановщицы, девушка уже состоит в официальном браке. Валерия добавила, что Октавия и ее супруг не хотят публичности, и попросила журналистов воздержаться от дополнительных вопросов.