13:48, 2 июня 2026Силовые структуры

Стало известно о новом обязательном условии для получения гражданства России

Путин подписал указ о предоставлении справки о судимости заявителем на гражданство РФ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При подаче заявления на гражданство России необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. Об этом говорится в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Из текста следует, что в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ внесены изменения, касающиеся нового обязательного условия для заявителя. Он должен предоставить документ, который подтверждает отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден.

Справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России компетентным органом государства, гражданином которого является заявитель.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в стране иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.

По мнению спикера Вячеслава Володина, принятие закона поспособствует укреплению правопорядка в России.

