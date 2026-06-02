Москвичам предрекли 27-градусную жару

Синоптик Ильин: 7 июня в Москве ожидается 27-градусная жара

В воскресенье, 7 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 27 градусов Цельсия. Такую жару предрек жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

В среду и четверг, 3 и 4 июня, столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 24 градусов, а в пятницу — до плюс 26 градусов Цельсия.

«Если говорить о выходных днях, то в субботу тоже где-то плюс 21-26 градусов, а в воскресенье даже на градус потеплее будет, до плюс 27 градусов. Ночные минимумы тоже достаточно высокие, выше 10 градусов. Примерно плюс 10-15 градусов в течение всей недели», — рассказал Ильин.

Существенных дождей на этой неделе москвичам ждать не стоит. Кратковременные локальные осадки могут пройти в четверг. В выходные, особенно в воскресенье, есть вероятность чуть более сильных осадков, заключил метеоролог.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы потепление до плюс 21 градуса.