Американская телезвезда Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды. Об этом пишет The Sun.

Журналисты обратили внимание, что знаменитость разместила на семейной интернет-платформе Kardashian Kloset вещи, которые она ранее носила. Так, оказалось, что бизнесвумен выставила на продажу топ и жакет со съемок сериала «Все честно» от британского модельера Джона Гальяно за 48 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона рублей). Кроме того, она предложила потенциальным покупателям приобрести костюм люксового бренда Mugler за 1265 фунтов стерлингов (около 123 тысяч рублей).

В описании к этим позициям отмечено, что данные наряды были переделаны специально под параметры предпринимательницы. Журналисты напомнили, что объем талии телезвезды в настоящий момент составляет 48 сантиметров.

В июле прошлого года Кардашьян показала фото с примерки корсетного наряда и вызывала споры в сети из-за аномально тонкой талии.