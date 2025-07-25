Аномально тонкая талия Ким Кардашьян на новых фото вызвала споры в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фото с примерки наряда люксового бренда Mugler и вызвала споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в облегающем боди и трусах упомянутого модного дома. Изделие оформлено прозрачными вставками и сияющими стразами. Кроме того, оно соединено с чулками и оформлено высоким горлом.

Поклонники обратили внимание на аномально тонкую талию предпринимательницы и решили высказаться по этому поводу в комментариях под публикацией. «Извините, но это нереальный стандарт красоты», «Мне одному кажется, что это выглядит плохо?», «Сногсшибательная дива, но как ты дышишь в этом?», «И куда ты собираешься в этом пойти?», «Этот наряд вреден для здоровья», «Как тебе удается помещаться в наряды на 10 размеров меньше тебя», — обсуждали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян продефилировала по подиуму для бренда Balenciaga в украшениях за 29 миллионов рублей.