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19:22, 23 июля 2026 (обновлено: 19:32, 23 июля 2026)Бывший СССР

Белоруссия предупредила страну НАТО о готовящемся теракте

МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: wirestock / Designed by Magnific

МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте. Это произошло на встрече представителей ведомства постсоветской страны с временным поверенным в делах Варшавы Кшиштофом Ожанном, передает агентство «БЕЛТА».

«Пребывающим в Польше лицом, осужденным в Республике Беларусь по целому ряду статей Уголовного кодекса (...), готовится террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина имеет гражданство Белоруссии. Мотив преступления — месть за «недостаточные усилия по сохранению статуса в Польше» нападавшего.

Ранее белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что польские власти продолжают модернизацию пограничных переходов, чтобы принимать еще больше китайских товаров, которые следуют через Белоруссию транзитом. Это происходит, несмотря на конфронтацию между Минском и Варшавой.

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