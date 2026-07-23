Белоруссия предупредила страну НАТО о готовящемся теракте

МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте

МИД Белоруссии предупредил Польшу о готовящемся теракте. Это произошло на встрече представителей ведомства постсоветской страны с временным поверенным в делах Варшавы Кшиштофом Ожанном, передает агентство «БЕЛТА».

«Пребывающим в Польше лицом, осужденным в Республике Беларусь по целому ряду статей Уголовного кодекса (...), готовится террористический акт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина имеет гражданство Белоруссии. Мотив преступления — месть за «недостаточные усилия по сохранению статуса в Польше» нападавшего.

Ранее белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что польские власти продолжают модернизацию пограничных переходов, чтобы принимать еще больше китайских товаров, которые следуют через Белоруссию транзитом. Это происходит, несмотря на конфронтацию между Минском и Варшавой.

