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14:19, 22 июля 2026 (обновлено: 14:40, 22 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты экономические планы Польши на Белоруссию

Политолог Петровский: Польша заинтересована в транзите китайских товаров через Белоруссию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несмотря на предельно холодные отношения между Варшавой и Минском, польские власти продолжают модернизацию пограничных переходов, чтобы принимать еще больше китайских товаров, которые следуют через Белоруссию транзитом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.

По его словам, вопреки воинственной риторике и периодическим приграничным инцидентам, страны Евросоюза ежегодно получают через Белоруссию китайские товары стоимостью сотни миллиардов долларов.

«Это означает, что портить отношения с Китаем поляки пока не намерены», — объяснил Петровский.

Альтернативы многим из них, как считает аналитик, нет, а потому граница останется открытой для потока грузов.

Ранее Петровский рассказал, что Белоруссия и Китай давно развивают военно-политическое и военно-промышленное сотрудничество, хотя публично это почти не афишируется. Прежде всего речь идет о роботизации, производстве чипов, беспилотников, а также, вероятно, современных системах борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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