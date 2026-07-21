Раскрыты экономические планы Польши на Белоруссию

Политолог Петровский: Польша заинтересована в транзите китайских товаров через Белоруссию

Несмотря на предельно холодные отношения между Варшавой и Минском, польские власти продолжают модернизацию пограничных переходов, чтобы принимать еще больше китайских товаров, которые следуют через Белоруссию транзитом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.

По его словам, вопреки воинственной риторике и периодическим приграничным инцидентам, страны Евросоюза ежегодно получают через Белоруссию китайские товары стоимостью сотни миллиардов долларов.

«Это означает, что портить отношения с Китаем поляки пока не намерены», — объяснил Петровский.

Альтернативы многим из них, как считает аналитик, нет, а потому граница останется открытой для потока грузов.

Ранее Петровский рассказал, что Белоруссия и Китай давно развивают военно-политическое и военно-промышленное сотрудничество, хотя публично это почти не афишируется. Прежде всего речь идет о роботизации, производстве чипов, беспилотников, а также, вероятно, современных системах борьбы с беспилотными летательными аппаратами.