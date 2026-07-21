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13:50, 22 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа одна из главных выгод Лукашенко от сотрудничества с Китаем

Политолог Петр Петровский: Белоруссия хочет модернизировать производство с помощью Китая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wu Hong / Pool / Reuters

Белоруссия и Китай давно развивают военно-политическое и военно-промышленное сотрудничество, хотя публично это почти не афишируется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Петр Петровский.

По его словам, прежде всего речь идет о роботизации, производстве чипов, беспилотников, а также, вероятно, современных системах борьбы с БПЛА.

«Одна из главных задач белорусских властей сейчас — максимально модернизировать и автоматизировать национальную промышленность. Без микроэлектроники здесь не обойтись: она одинаково важна и для гражданских, и для военных предприятий», — заявил Петровский.

Он заверил, что Китай в последние годы особенно внимательно следит за технологической стороной вооруженных конфликтов и недавно резко ускорил разработку и производство средств борьбы с беспилотниками. При этом в ряде случаев готов делиться подобными технологиями с «идеологически близкими» странами, полагает аналитик.

«Для этого оно готово включать их в свои промышленные цепочки, причем не периферийные, а составляющие производственное ядро», — заключил политолог.

Ранее Китай выступил с призывом к России и Украине срочно возобновить переговоры о мире. Дипломаты заявили, что сторонам необходимо сосредоточиться «на устранении коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН».

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