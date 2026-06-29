Китай выступил с призывом к России и Украине

Китай призвал Россию и Украину срочно возобновить переговоры

Китай выступил с призывом к России и Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй, передает ТАСС.

По его словам, Пекин призывает Москву и Киев начать переговоры как можно скорее для достижения «всеобъемлющего и прочного» мира.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН»,

Ранее политолог Сергей Маркелов раскрыл истинную цель визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Китай на встречу с председателем республики Си Цзиньпином. По его словам, вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Пекина оказались второстепенны.