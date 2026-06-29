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16:56, 29 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта истинная цель визита Лукашенко в Китай после закрытых переговоров с Путиным

Политолог Маркелов: Лукашенко полетел в Китай в роли посредника Путина
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout via Reuters

Истинную цель визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Китай на встречу с председателем республики Си Цзиньпином в беседе с «Царьградом» раскрыл политолог Сергей Маркелов. По его словам, вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Пекина, об обсуждении которых заявлялось ранее, оказались второстепенны.

Главной же целью поездки эксперт назвал выполнение Лукашенко роли посредника, которому президент России Владимир Путин доверяет. Известно, что лидер Белоруссии прилетел в Пекин из Подмосковья — вылетев в Поднебесную сразу после встречи с российским лидером, которая прошла в закрытом формате. В этой связи, указывает Маркелов, вероятно, Путин и Лукашенко детально проговаривали новый этап взаимодействия. После белорусский коллега полетел в КНР, чтобы передать информацию лично — без звонков и утечек, напрямую обсудив с Цзиньпином «обновленные подходы».

Он объяснил, что визит Лукашенко — это, по сути, совместная русско-белорусская реакция на изменившуюся геополитическую обстановку. Так, отмечает собеседник телеканала, на встрече в Пекине в итоге в большей степени обсуждались ключевые вопросы стратегического партнерства.

Кроме того, политолог категорически отверг предположения о нейтральной позиции Белоруссии в конфликте, напомнив, что на белорусской территории размещены российские войска и тактическое ядерное оружие. В том числе огромным стратегическим ресурсом является протяженная граница республики с Европой.

«Белоруссия, конечно, не является прямым участником боевых действий в том смысле, в каком Европа поставляет вооружения Киеву, но территориально и политически она играет на нашей стороне», — заключил он.

Ранее сообщалось, что встреча глав Белоруссии и КНР продлилась более трех часов. «Китай и Белоруссия — железные друзья. Наши отношения выдержали испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», — заявил по ее итогам Си Цзиньпин.

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