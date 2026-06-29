Лукашенко после закрытых переговоров с Путиным отправился к Си Цзиньпину. О чем они говорили больше трех часов?

Си Цзиньпин заявил о поддержке Белоруссии в защите национального суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. У трапа его встретила рота почетного караула и министр образования Китая Хуай Цзиньпэн.

Встреча прошла в первой половине дня в понедельник, 29 июня, по местному времени, продлившись более трех часов.

Переговоры Лукашенко и Цзиньпина начались около 6:47 по московскому времени в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. В 9:20 сообщалось об их завершении

По словам председателя КНР, сейчас отношения двух стран переживают исторический пик. Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что чрезвычайно ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны китайского коллеги.

Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты Си Цзиньпин председатель КНР

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout via Reuters

Китай высказал поддержку Белоруссии

Как указал Си Цзиньпин, Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает за следование пути развития республики, соответствующему ее национальным условиям.

«Факты доказали, что углубление китайско-белорусского всестороннего сотрудничества соответствует тенденции исторического развития и отвечает коренным интересам двух народов», — передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стороны договорились, что будут поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений и приносить больше пользы народам с обеих сторон.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Лукашенко направился в Пекин сразу после закрытой встречи с Путиным

По прилете в китайскую столицу глава КНР поинтересовался у своего белорусского коллеги, который пошутил, что прилетел как к себе домой, прибыл ли он сразу из Минска или нет.

«Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным, а после этого я улетел в Пекин», — объяснил Лукашенко.

Этот визит Лукашенко в Китай стал 17-м по счету

Президент Белоруссии прибыл в Подмосковье на встречу с Путиным тет-а-тет 26 июня. Лидеры должны были обсудить вопросы российско-белорусского взаимодействия в разных сферах, реализацию совместных проектов, а также политическую обстановку в регионе. При этом позже появились данные о том, что на встрече главы государств обсуждали крайне деликатные вопросы, из-за чего она велась в закрытом формате.

В частности, в ЕС предположили, что Путин с Лукашенко могли обсуждать недавние угрозы Минску со стороны Киева. Сохранение в секрете тем переговоров журналист Алекс Христофору назвал гениальным ходом, который явно подействовал на Украину.