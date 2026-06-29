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09:26, 29 июня 2026Мир

Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке Белоруссии

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Белоруссию в защите национального суверенитета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Уточняется, что глава КНР встретился с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко в Пекине в ходе его официального визита в Китай.

«Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность», — сказал он.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин также выступает за следование пути развития республики, соответствующему ее национальным условиям.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Белоруссии в настоящее время находятся на пике. Лукашенко ответил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина.

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