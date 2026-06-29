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08:16, 29 июня 2026Мир

Си Цзиньпин заявил об историческом пике в отношениях Китая и Белоруссии

Си Цзиньпин: Отношения Китая и Белоруссии переживают исторический пик
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Wu Hong / Pool / File Photo / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Белоруссии в настоящее время находятся на пике. Такое мнение он выразил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик», — сказал Си Цзиньпин.

Лукашенко ответил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны китайского лидера.

«Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Пекине 29 июня. Встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее, 26 июня, Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Лидеры провели встречу один на один — без фотографий или видео. Переговоры продолжились 27 июня.

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