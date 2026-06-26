Лукашенко встретился с Путиным на Валдае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с лидером России Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Об этом сообщает БелТА.

«Началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств общаются в формате "тет-а-тет"», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы российско-белорусского взаимодействия в разных сферах, реализацию совместных проектов, а также политическую обстановку в регионе.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы технику, корректирующую удары российских войск. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Белорусский лидер, в свою очередь, не раз отмечал, что республика не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Он добавил, что в этом нет никакой необходимости, военной или гражданской.