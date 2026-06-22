«Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

Политолог Барынкин: Киев хочет втянуть Минск в конфликт, не считаясь с жертвами

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России демонстрирует явное намерение Киева эскалировать конфликт с Москвой. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Логика очевидна — всеми силами и средствами втянуть Минск в конфронтацию, не считаясь при этом с любыми возможными жертвами и последствиями Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

В чем заключается ультиматум Зеленского Лукашенко?

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Ультиматум политика прозвучал после объяснения Александром Лукашенко своего ответа на высказывания о возможности ударов ВСУ по Белоруссии. Белорусский лидер указал на попытки провокации и угрозы со стороны Киева и добавил, что, когда украинские власти «начали угрожать, он вынужден был ответить».

Если Владимир Александрович [Зеленский] обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. (...) Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают Александр Лукашенко президент Белоруссии

21 июня Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.

Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что видим это. Первые шаги всегда непубличны, а следующие шаги другие Владимир Зеленский президент Украины

Также Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко и заявил, что белорусский лидер якобы получал от украинских властей сообщения относительно ретрансляторов. По его словам, Минск должен отчитаться перед Киевом о демонтаже оборудования.

Его «извиняюсь» пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня [конфликта] Владимир Зеленский президент Украины

Как Минск реагирует на угрозы Зеленского?

Депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями хочет втянуть Белоруссию и всю Европу в войну. По мнению парламентария, Киев стремится, чтобы весь Запад воевал с Россией.

Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут Олег Гайдукевич депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии

Министр обороны республики Виктор Хренин не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной и назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.

При этом Александр Лукашенко на момент публикации не комментировал публично ультиматум Зеленского. Также официальный Минск не подтверждал заявления Киева о якобы непубличных контактах по вопросу объектов в приграничных районах

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Какие цели в Белоруссии могут попасть под удары ВСУ?

26 мая командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр заявил об утверждении списка из 500 целей на территории Белоруссии для удара. Мадяр также грубо высказался о Лукашенко и назвал его «гауляйтером».

Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь на глаза Украине Роберт Бровди командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Бывший депутат Верховной Рады Украины майор ВСУ Игорь Луценко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал следующие возможные цели для атаки на территории Белоруссии:

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — 30 километров от границы с Украиной;

Минск — 300 километров от границы;

Новополоцкий НПЗ — 450 километров от границы.

По мнению экс-депутата Рады, Лукашенко «начнет двигаться» после ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности, играющих важную роль в экономике Белоруссии. При этом он раскрыл попытки диверсий ВСУ на белорусской территории перед публичным ультиматумом Зеленского. По словам Луценко, украинские войска якобы пытались подорвать ретрансляторы.

Похоже, послание [Минску в виде попыток диверсий] было недостаточно понятным Игорь Луценко бывший депутат Верховной Рады Украины

Сообщение о диверсиях на белорусской территории также опубликовал популярный украинский мониторинговый Telegram-канал «Николаевский Ванек». При этом аналитики оценили как «очень низкую» вероятность действий со стороны Белоруссии, включая возможность повторного наступления ВС России с территории республики.

Нам ***** не всралось расширение фронта на еще несколько сотен/тысячу километров, у нас и без этого проблем на фронте хватает, которые нужно как-то решать с ограниченным ресурсом «Николаевский Ванек» украинский мониторинговый Telegram-канал

24 января первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский заявил о якобы причастности 80 процентов белорусских оборонных предприятий к выполнению российского гособоронзаказа и госпрограммы вооружений России на 2025-2034 годы. Он также добавил, что Минск якобы играет роль «тыла России».

Незадолго до публичного ультиматума Зеленского, 18 июня, в Киеве прошел круглый стол под названием «Милитаризация Белоруссии: вызовы региональной безопасности и потенциальные угрозы для Украины» с участием представителей МИД и Минобороны Украины, а также представителей белорусской несистемной оппозиции. В ходе встречи представитель организации белорусской несистемной оппозиции BelPol Владимир Жигарь заявил о якобы участии 500 белорусских предприятий в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом России или обходе антироссийских санкций. Он добавил, что такие мероприятия необходимы для «поиска механизма противодействия» Киевом.

Фото: Andrii Marienko / AP

Как на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии реагирует Москва?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обсуждение российским лидером Владимиром Путиным с Александром Лукашенко угроз Владимира Зеленского в отношении Минска. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.

У нас нет никаких сомнений, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Как предположил в комментарии «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Зеленский пытается расширить охват конфликта на Украине и втянуть в него Белоруссию. По словам Журавлева, при вовлечении Белоруссии в конфликт Европа автоматически получит себе в качестве врага всех союзников России, например Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Если исходить из той логики, по которой Зеленский собирается уничтожить белорусские ретрансляторы, у нас должно быть полное право бить по всем европейским заводам, производящим для Украины беспилотники. Адреса их давно известны Алексей Журавлев первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Чего хочет добиться Киев?

Как отметил Артем Барынкин, в целях эскалации конфликта на Украине Киев идет даже на казавшиеся ранее нелогичными действия, в том числе и в отношении Белоруссии и ее граждан. В качестве примера эксперт привел удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня.

Для Зеленского и его кураторов подобные шаги — это возможность нанести удар по наиболее успешному интеграционному объединению на постсоветском пространстве — Союзному государству Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области / РИА Новости

Политолог также предположил, что конечной целью украинских властей является дестабилизация ситуации внутри Белоруссии и подрыв развития страны. По его мнению, Киев при участии Запада может инициировать попытку переворота против Александра Лукашенко, аналогичную протестам после президентских выборов в республике 2020 года.