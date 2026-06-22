Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России демонстрирует явное намерение Киева эскалировать конфликт с Москвой. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.
Логика очевидна — всеми силами и средствами втянуть Минск в конфронтацию, не считаясь при этом с любыми возможными жертвами и последствиями
В чем заключается ультиматум Зеленского Лукашенко?
19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».
Ультиматум политика прозвучал после объяснения Александром Лукашенко своего ответа на высказывания о возможности ударов ВСУ по Белоруссии. Белорусский лидер указал на попытки провокации и угрозы со стороны Киева и добавил, что, когда украинские власти «начали угрожать, он вынужден был ответить».
Если Владимир Александрович [Зеленский] обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. (...) Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают
21 июня Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.
Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что видим это. Первые шаги всегда непубличны, а следующие шаги другие
Также Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко и заявил, что белорусский лидер якобы получал от украинских властей сообщения относительно ретрансляторов. По его словам, Минск должен отчитаться перед Киевом о демонтаже оборудования.
Его «извиняюсь» пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня [конфликта]
Как Минск реагирует на угрозы Зеленского?
Депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями хочет втянуть Белоруссию и всю Европу в войну. По мнению парламентария, Киев стремится, чтобы весь Запад воевал с Россией.
Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут
Министр обороны республики Виктор Хренин не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной и назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.
При этом Александр Лукашенко на момент публикации не комментировал публично ультиматум Зеленского. Также официальный Минск не подтверждал заявления Киева о якобы непубличных контактах по вопросу объектов в приграничных районах
Какие цели в Белоруссии могут попасть под удары ВСУ?
26 мая командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр заявил об утверждении списка из 500 целей на территории Белоруссии для удара. Мадяр также грубо высказался о Лукашенко и назвал его «гауляйтером».
Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь на глаза Украине
Бывший депутат Верховной Рады Украины майор ВСУ Игорь Луценко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал следующие возможные цели для атаки на территории Белоруссии:
- Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — 30 километров от границы с Украиной;
- Минск — 300 километров от границы;
- Новополоцкий НПЗ — 450 километров от границы.
По мнению экс-депутата Рады, Лукашенко «начнет двигаться» после ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности, играющих важную роль в экономике Белоруссии. При этом он раскрыл попытки диверсий ВСУ на белорусской территории перед публичным ультиматумом Зеленского. По словам Луценко, украинские войска якобы пытались подорвать ретрансляторы.
Похоже, послание [Минску в виде попыток диверсий] было недостаточно понятным
Сообщение о диверсиях на белорусской территории также опубликовал популярный украинский мониторинговый Telegram-канал «Николаевский Ванек». При этом аналитики оценили как «очень низкую» вероятность действий со стороны Белоруссии, включая возможность повторного наступления ВС России с территории республики.
Нам ***** не всралось расширение фронта на еще несколько сотен/тысячу километров, у нас и без этого проблем на фронте хватает, которые нужно как-то решать с ограниченным ресурсом
24 января первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский заявил о якобы причастности 80 процентов белорусских оборонных предприятий к выполнению российского гособоронзаказа и госпрограммы вооружений России на 2025-2034 годы. Он также добавил, что Минск якобы играет роль «тыла России».
Незадолго до публичного ультиматума Зеленского, 18 июня, в Киеве прошел круглый стол под названием «Милитаризация Белоруссии: вызовы региональной безопасности и потенциальные угрозы для Украины» с участием представителей МИД и Минобороны Украины, а также представителей белорусской несистемной оппозиции. В ходе встречи представитель организации белорусской несистемной оппозиции BelPol Владимир Жигарь заявил о якобы участии 500 белорусских предприятий в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом России или обходе антироссийских санкций. Он добавил, что такие мероприятия необходимы для «поиска механизма противодействия» Киевом.
Как на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии реагирует Москва?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обсуждение российским лидером Владимиром Путиным с Александром Лукашенко угроз Владимира Зеленского в отношении Минска. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.
У нас нет никаких сомнений, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить
Как предположил в комментарии «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Зеленский пытается расширить охват конфликта на Украине и втянуть в него Белоруссию. По словам Журавлева, при вовлечении Белоруссии в конфликт Европа автоматически получит себе в качестве врага всех союзников России, например Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Если исходить из той логики, по которой Зеленский собирается уничтожить белорусские ретрансляторы, у нас должно быть полное право бить по всем европейским заводам, производящим для Украины беспилотники. Адреса их давно известны
Чего хочет добиться Киев?
Как отметил Артем Барынкин, в целях эскалации конфликта на Украине Киев идет даже на казавшиеся ранее нелогичными действия, в том числе и в отношении Белоруссии и ее граждан. В качестве примера эксперт привел удар БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня.
Для Зеленского и его кураторов подобные шаги — это возможность нанести удар по наиболее успешному интеграционному объединению на постсоветском пространстве — Союзному государству
Политолог также предположил, что конечной целью украинских властей является дестабилизация ситуации внутри Белоруссии и подрыв развития страны. По его мнению, Киев при участии Запада может инициировать попытку переворота против Александра Лукашенко, аналогичную протестам после президентских выборов в республике 2020 года.
Самая настоящая логика самоубийцы. На данном этапе отчетливо просматривается движение по так называемой лестнице эскалации, предел чему будет положен в соответствии со взаимными обязательствами Минска и Москвы в области безопасности