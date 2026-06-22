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14:48, 22 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Депутат Журавлев: Зеленский хочет расширить зону конфликта и втянуть Белоруссию
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается расширить зону конфликта и втянуть в него Белоруссию, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Киев мотивирует это тем, что Минск помогает Москве.

Однако парламентарий обратил внимание, что самой Украине помогают 53 страны.

«В таком случае, если исходить из той логики, по которой Зеленский собирается уничтожить белорусские ретрансляторы, у нас должно быть полное право бить по всем европейским заводам, производящим для Украины беспилотники. Адреса их давно известны. Как известны и те логистические пункты в Польше, через которые это оружие поступает на Украину», — заявил депутат.

По словам Журавлева, при вовлечении Белоруссии в конфликт, Европа автоматически получит себе в качестве врагов всех союзников России, например Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

«КНДР обладает ядерным потенциалом и ракетами, которые долетают до европейских столиц. Уверен, что в случае такого расширения конфликта, найдутся и другие страны, готовые выступить на нашей стороне», — заключил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Он пригрозил ударить по Белоруссии при отказе Минска отвести технику от границы.

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