«Если он этого не сделает, сделаем мы». Зеленский поставил ультиматум Лукашенко и пригрозил ударами по Белоруссии

Зеленский пригрозил ударить по Белоруссии при отказе Минска отвести его технику от границы

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом написало украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Зеленский пригрозил Белоруссии ударами

В беседе с журналистами Зеленский заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. Он потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.

Вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая координирует огонь. <...> Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. <...> Если он этого не сделает, сделаем мы Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также высказался о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что диалог продолжится, однако не смог уточнить его формат. Украинский лидер только добавил, что важно проводить двусторонние встречи «с обязательным участием партнеров».

До этого ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии

Днем 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа.

28 детей находились в автобусе, по которому ударили ВСУ

В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

Жертвой удара стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Генштаб ВСУ отказался признавать вину за удар.

Лукашенко назвал удар открытым фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии открытым фашизмом. Он напомнил, что неоднократно предупреждал о близости боевых действий к границам страны.

Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что ВСУ совершили провокацию и прямо нарушили договоренности. Он подчеркнул, что дрон, ударивший по автобусу с белорусскими детьми, был украинского происхождения. По его словам, транспорт атаковали сразу несколько беспилотников. Лукашенко отметил, что Киев не взял на себя ответственность за случившееся.

В Кремле расценили действия ВСУ как террористический акт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал террористическим актом удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим и раненым в результате удара ВСУ.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подчеркнула, что находится в контакте с белорусскими коллегами. Она отметила, что украинская сторона стала намеренно проводить атаки по территориям, где находятся несовершеннолетние.