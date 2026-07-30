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22:37, 30 июля 2026 (обновлено: 22:59, 30 июля 2026)Мир

В США предрекли взятие Одессы под контроль России

Миршаймер: Одесса перейдет под контроль ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена заявил, что Одесса может перейти под контроль ВС России в ходе боевых действий на Украине.

По его словам, Российская армия будет улучшать свое положение на поле боя. «Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу», — сказал эксперт.

Миршаймер считает, что к концу текущего года российские войска будут контролировать всю территорию Донбасса.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Армии России нужно брать всю береговую линию Украины под огневой контроль, чтобы полностью контролировать поставки оружия и боеприпасов стран Запада через порты в Одессе и Черноморске.

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