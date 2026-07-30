На Украине наказали родителей танцевавших под «русскую музыку» подростков

В Киевской области родителей наказали за танцы 15-летних дочерей возле мемориала погибшим

В Фастовском районе Киевской области сотрудники полиции привлекли к административной ответственности родителей двух 15-летних девушек. Об этом сообщает полиция региона в Telegram-канале.

Поводом послужил видеоинцидент, получивший распространение в сети: на кадрах несовершеннолетние танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на мемориале «Аллея Славы». Авторами ролика, как выяснилось, оказались сами местные жительницы.

В отношении матерей и отцов подростков были составлены протоколы по части 2 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. В полиции также обратились к взрослым с призывом уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения и объяснять детям правила поведения в общественных местах, особенно возле памятников и мемориалов.