Пострадавшую в ДТП на МКАД женщину эвакуировали вертолетом

Женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, доставили в больницу на вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что днем 30 июля на МКАД столкнулись пять автомобилей. В результате один человек не выжил, еще трое пострадали.

«Одного из пострадавших — пожилую женщину — вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города Москвы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

28 июля в ДТП с автобусом в Москве пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Получивших травмы пассажиров госпитализировали.