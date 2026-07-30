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23:14, 30 июля 2026 (обновлено: 23:22, 30 июля 2026)Россия

Пострадавшую в ДТП на МКАД женщину эвакуировали вертолетом

Пострадавшую в ДТП на МКАД женщину эвакуировали вертолетом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, доставили в больницу на вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что днем 30 июля на МКАД столкнулись пять автомобилей. В результате один человек не выжил, еще трое пострадали.

«Одного из пострадавших — пожилую женщину — вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города Москвы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

28 июля в ДТП с автобусом в Москве пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Получивших травмы пассажиров госпитализировали.

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