17 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

«112»: 17 человек, включая двух грудных детей, пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

На улице Академика Миллионщикова на юге Москвы 17 человек, включая двух грудных детей, пострадали в ДТП с автобусом. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление.

К месту происшествия были направлены экстренные службы. Получивших травмы пассажиров госпитализировали. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Как пишет «112», на полу в автобусе заметили следы крови и пострадавших. Некоторые из них не могли подняться без посторонней помощи.