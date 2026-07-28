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13:04, 28 июля 2026МирЭксклюзив

Вмешательство Украины во внутреннюю политику Ирака объяснили

Политолог Журавлев: Если украинцы затевают провокации в Ираке, значит, это кому-то нужно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Saad Shalash / Reuters

Украинцам Ирак не нужен, и если они затевают там провокации, значит, это выгодно кому-то другому, убежден политолог Дмитрий Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее советник иракского премьер-министра по национальной безопасности Касем аль-Абуди сообщил, что Киев нарушает суверенитет Ирака. По его словам, украинские разведывательные подразделения совершают нападения на территории страны и приписывают их группировкам сопротивления.

Если они от имени сопротивления, предающего власть, совершают нападения, после чего, естественно, власти обязаны как-то пресечь гибкость этого сопротивления, появляется повод для серьезного конфликта внутри страны

Дмитрий Журавлевполитолог

Если Украина таким образом вмешивается во внутреннюю политику Ирака, значит, она делает это для кого-то, кто не желает, чтобы в стране существовало сопротивление, и подталкивает правительство к резким действиям, объяснил политолог.

«В принципе, всегда Ирак контролировали американцы. Они же его завоевали в свое время. Но зачем им надо самих себя, строго говоря, подталкивать к жесткой политике в Ираке, мне не ведомо, потому что у них на руках иранская война, им бы там разобраться. Значит, по крайней мере какая-то фракция в американском политическом классе хочет жестких действий в Ираке. Может быть, они надеются так как-то подползти поближе к Ирану», — добавил он.

До этого сообщалось об атаке на консульство США в Ираке, а также мощном пожаре на нефтяном месторождении Джамбур.

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