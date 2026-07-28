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13:50, 28 июля 2026Силовые структуры

Осужденный в России топ-менеджер Walt Disney отреагировал на приговор

В Мособлсуде топ-менеджер Walt Disney оспорил приговор за ввоз мармелада с коноплей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Осужденный в России топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира захотел оспорить решение суда. Об этом пишет RTVI.

46-летний гражданин Индии подал апелляцию в Московский областной суд. Судхира вместе с невестой также готовит прошение на имя президента России Владимира Путина.

28 мая суд приговорил топ-менеджера The Walt Disney Company к двум с половиной годам лишения свободы за ввоз в Россию мармелада с коноплей. Судхир прилетел в Москву из Дохи (Катар) в январе. В «зеленом коридоре» его остановили для проверки — тогда в багаже и нашли мармеладки с наркотиком. Мужчину задержали. На суде он раскаялся и заявил, что запрещенку ему прописал врач в США после операции на мозге.

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