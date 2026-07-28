Россиянка описала отель Египта словами «мухи на еде, грязь и сломанная сантехника»

Россиянка пожаловалась на условия в отеле Хургады

Российская туристка Елена описала отель Египта словами «мухи на еде, грязь и сломанная сантехника». Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Речь шла о гостинице Mirage Bay Resort & Aqua Park в Хургаде. Отдыхающая пожаловалась на условия в отеле — там не было горячей воды, не работала ржавая сантехника. Пыль и грязь и вовсе спровоцировали астму у ее ребенка.

Кроме того, туристку не удовлетворило состояние территории отеля. На пляже она увидела мусор и сломанные шезлонги, в ресторане — грязную посуду и мух в еде. Позже мать отдыхающей почувствовала себя плохо после ужина в заведении при отеле.

«Мы попросили переселить нас в другой отель без доплаты, но вместо этого нам предложили заплатить 800 долларов (около 62 тысяч рублей. — прим. «Ленты.ру»). Когда мы попросили предоставить документы на новое размещение, нам отказали», — поделилась Елена, добавив, что решить вопрос со сменой отеля не удалось, несмотря на обращение в туристическую компанию.

Ранее россиянка описала еду в Египте фразой «считают пиццей любую лепешку». Она пожаловалась, что египтяне «не понимают устройство наших желудков и вкусовых рецепторов».