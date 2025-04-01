Россиянка описала еду в Египте фразой «считают пиццей любую лепешку»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и пожаловалась на местную еду. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что египтяне «не понимают устройство наших желудков и вкусовых рецепторов». К примеру, она заказала в одном из ресторанов Хургады роллы «Филадельфия» и не смогла их доесть. Они совершенно не были похожи на классическое блюдо с таким же названием. А в одном из «Старбаксов» россиянке и вовсе подали замороженный чизкейк.

Также туристка пожаловалась на местную пиццу. «Иногда мне кажется, что египтяне считают пиццей любую лепешку, запеченную с остатками обеденных салатов», — такой фразой она описала местное итальянское блюдо.

Ранее иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на мошенников, отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» местных мужчин. Также она отметила, что агрессивные мошенники превратили ее поездку в кошмар.