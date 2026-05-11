Стало известно о необычном увлечении главы Госдепа Рубио

NYT: Рубио оказался любителем интернет-мемов о себе

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио любит интернет-мемы о себе и показывает их своим родным. Об этом написало The New York Times (NYT).

Как отмечается, политик демонстрирует друзьям и сотрудникам Госдепа изображения и шутки из интернета. В разное время пользователи соцсетей в шутку изображали Рубио министром внутренней безопасности, президентом Венесуэлы и даже героем фильма «Инопланетянин».

Волеа шуток совпала с усилением публичной активности Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса — двух главных фигур. И рассматривают как потенциальных кандидатов на президентских выборах в 2028 году. В последние недели оба политика заметно нарастили медийное присутствие, пишет NYT.

Ранее сообщалось, что Ирану следует сдерживать себя, пока он не нарвался на неприятности. Таким образом о ситуации на Ближнем Востоке высказался Марко Рубио. Политик также использовал тон, напоминающий стиль президента США Дональда Трампа, и призвал Иран задуматься о «разрушительных последствиях» для его экономики, процитировав гангста-рэпера Ice Cube.

До этого Марко Рубио стал диджеем на свадьбе. Об этом написал заместитель главы администрации Белого дома Ден Скавино.