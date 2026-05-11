Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 11 мая 2026Мир

Стало известно о необычном увлечении главы Госдепа Рубио

NYT: Рубио оказался любителем интернет-мемов о себе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио любит интернет-мемы о себе и показывает их своим родным. Об этом написало The New York Times (NYT).

Как отмечается, политик демонстрирует друзьям и сотрудникам Госдепа изображения и шутки из интернета. В разное время пользователи соцсетей в шутку изображали Рубио министром внутренней безопасности, президентом Венесуэлы и даже героем фильма «Инопланетянин».

Волеа шуток совпала с усилением публичной активности Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса — двух главных фигур. И рассматривают как потенциальных кандидатов на президентских выборах в 2028 году. В последние недели оба политика заметно нарастили медийное присутствие, пишет NYT.

Ранее сообщалось, что Ирану следует сдерживать себя, пока он не нарвался на неприятности. Таким образом о ситуации на Ближнем Востоке высказался Марко Рубио. Политик также использовал тон, напоминающий стиль президента США Дональда Трампа, и призвал Иран задуматься о «разрушительных последствиях» для его экономики, процитировав гангста-рэпера Ice Cube.

До этого Марко Рубио стал диджеем на свадьбе. Об этом написал заместитель главы администрации Белого дома Ден Скавино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Прекращавшая покупать российскую нефть страна попросила жителей «затянуть пояса»

    Россиянам назвали причины не хранить наличные дома

    Названы главные привычки для активного долголетия

    Стало известно о необычном увлечении главы Госдепа Рубио

    На Западе увидели предупреждение всему миру в московском Параде Победы

    В США озвучили претензию к Европе после заявления Путина о переговорах

    Одна европейская страна профинансировала часть Starlink для Украины

    Европе предрекли страшный кризис из-за блокировки Ормузского пролива

    Российских студентов предупредили об изменении при поступлении в вузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok