Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

Синоптик Тишковец: Летняя погода и жара вернутся в Москву к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления в Москве метеорологического лета. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик сообщил, что уже к концу недели температура в столице прогреется до плюс 28 градусов, что соответствует многолетним показателям середины лета.

«К выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам будет не ниже плюс 10 — плюс 15 градусов, днем температура прогреется до плюс 23 — плюс 28» — рассказал Тишковец.

Ранее стало известно, что в 2026 году купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая. Жителям города напомнили, что сезон считают открытым, когда вода прогревается до плюс 16-17 градусов.