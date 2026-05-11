Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 11 мая 2026Экономика

Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

Синоптик Тишковец: Летняя погода и жара вернутся в Москву к концу недели
Андрей Шеньшаков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления в Москве метеорологического лета. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик сообщил, что уже к концу недели температура в столице прогреется до плюс 28 градусов, что соответствует многолетним показателям середины лета.

«К выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам будет не ниже плюс 10 — плюс 15 градусов, днем температура прогреется до плюс 23 — плюс 28» — рассказал Тишковец.

Ранее стало известно, что в 2026 году купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая. Жителям города напомнили, что сезон считают открытым, когда вода прогревается до плюс 16-17 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    Врач описала приводящий к язве шашлык

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

    Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

    Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok