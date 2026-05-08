Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 8 мая 2026Экономика

Москвичам назвали срок старта купального сезона

Синоптик Позднякова: Купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2026 году купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

Специалист напомнила, что сезон считают открытым, когда вода прогревается до плюс 16-17 градусов, — долго находиться в такой воде не получится, но можно будет ненадолго окунуться. Обычно в средней полосе России начинают купаться на следующий день после Троицына дня, который в текущем году выпадет на 31 мая. «Скорее всего, так и произойдет», — заявила синоптик.

Она добавила, что в последние три-четыре дня температура воды в столице выросла на фоне потепления, однако во время похолодания, которое скоро наступит в регионе, она снова понизится.

Ранее стало известно, что летом 2026 года в Москве и области может наступить аномальная жара. Согласно прогнозам, температура превысит климатическую норму, но незначительно — максимум на 1 градус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok