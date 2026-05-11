Болельщики «Барселоны» забросали камнями автобус своей же команды

01:44, 11 мая 2026

Болельщики «Барселоны» по ошибке забросали камнями автобус своей же команды
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Болельщики «Барселоны» перед матчем с мадридским «Реалом» в 35-ом туре чемпионата Испании по ошибке забросали камнями и бутылками автобус своей же команды. Об этом сообщило издание Marca.

Перед матчем на подъезде к стадиону из-за дыма от горящих дымовых шашек болельщики не смогли понять, чей автобус проезжает мимо. Из-за этого они забросали бутылками и камнями автобус «Барселоны», выбив несколько окон.

После этого каталонские болельщики забросали и транспортное средство мадридского «Реала», полностью разбив боковое стекло.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Ферран Торрес.
Эта победа позволила «Барселоне» досрочно завоевать чемпионский титул.

