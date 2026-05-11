Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» и выиграл более трех миллионов рублей

11:05, 11 мая 2026

Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ и выиграл 3,7 миллиона рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 595 тысяч рублей на три события в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал, что зенитовцы победят, подадут больше шести угловых, а футболисты обеих команд получат на двоих больше четырех желтых карточек.

В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1, исполнил семь угловых, а футболистам обеих команд показали пять желтых карточек. Экспресс-ставка игрока с общим коэффициентом 6,23 зашла, его выигрыш превысил 3,7 миллиона рублей.

Ранее букмекеры оценили шансы «Краснодара» на золотой дубль по итогам сезона. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,66.

