Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» и выиграл более трех миллионов рублей

Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ и выиграл 3,7 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 595 тысяч рублей на три события в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал, что зенитовцы победят, подадут больше шести угловых, а футболисты обеих команд получат на двоих больше четырех желтых карточек.

В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1, исполнил семь угловых, а футболистам обеих команд показали пять желтых карточек. Экспресс-ставка игрока с общим коэффициентом 6,23 зашла, его выигрыш превысил 3,7 миллиона рублей.

