Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 11 мая 2026Мир

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Британия в рамках санкций против РФ ввела меры против 85 лиц и организаций
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Об этом сообщил Минфин Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В частности, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников российского Агентства социального проектирования, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника Главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, главы Росмолодежи Григория Гурова, российского Института развития интернета, российского Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Севастопольского государственного университета, санатория «Здравница» в Евпатории, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и детского омбудсмена в Херсонской области Ирины Кравченко.

Ранее стало известно, что Европейский союз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Его могут представить в конце июня — начале июля.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила о росте влияния России в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Иран оценил возможность переговоров с США по ядерному вопросу

    Военный скептически оценил новую реформу о ТЦК на Украине

    В российском городе загорелись бочки с бензолом и маслом

    Стубб объяснил присутствие военных баз США в Европе

    Трампу предрекли политический кризис из-за позиции по Ирану

    Крупный лесной пожар локализовали в Чернобыльской зоне отчуждения

    Иран озвучил два требования к США

    В Венгрии высказались об отправке военных на Украину

    Президент Финляндии призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok