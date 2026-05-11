Британия в рамках санкций против РФ ввела меры против 85 лиц и организаций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций. Об этом сообщил Минфин Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В частности, Лондон ввел санкции в отношении сотрудников российского Агентства социального проектирования, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника Главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, главы Росмолодежи Григория Гурова, российского Института развития интернета, российского Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Севастопольского государственного университета, санатория «Здравница» в Евпатории, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и детского омбудсмена в Херсонской области Ирины Кравченко.

Ранее стало известно, что Европейский союз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Его могут представить в конце июня — начале июля.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила о росте влияния России в Европе.