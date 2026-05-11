Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 11 мая 2026Мир

Раскрыты подробности 21-го пакета санкций ЕС против России

Politico: ЕС готовит 21-й пакет санкций против судов, банков и патриарха Кирилла
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Подробности раскрыло издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Среди вероятных мер — ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса, компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет могут представить в конце июна — начале июля.

Также Брюссель хочет вернуться к мерам, которые ранее были заблокированы бывшим правительством Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном. В частности, санкции могут ввести против РПЦ, в том числе против патриарха Кирилла.

Также Еврокомиссия рассматривает вариант запретить предоставление морских услуг российским судам, против чего ранее голосовали Греция и Мальта.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в разговоре с изданием подчеркнул, что сейчас «не время ослаблять давление» на Москву. «Настало время добиваться большего, потому что у России дела идут плохо. Россия страдает от "статичного инфляционного шока"», — утверждает он.

Ранее Новая Зеландия ввела 35-й пакет санкций против РФ. В него вошли еще 20 физических и юридических лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Каллас оценила вероятность участия Шредера в переговорах с Россией

    В гонке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян сменился лидер

    Россиянка описала неблагополучный район в Италии фразой «недоумение, страх, шок»

    Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

    Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

    Зрителей «Евровидения» предупредили о неожиданной опасности

    Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

    Богатейший человек Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей после смерти оставил семье долги

    Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok