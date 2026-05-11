Раскрыты подробности 21-го пакета санкций ЕС против России

Politico: ЕС готовит 21-й пакет санкций против судов, банков и патриарха Кирилла

Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Подробности раскрыло издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Среди вероятных мер — ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса, компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет могут представить в конце июна — начале июля.

Также Брюссель хочет вернуться к мерам, которые ранее были заблокированы бывшим правительством Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном. В частности, санкции могут ввести против РПЦ, в том числе против патриарха Кирилла.

Также Еврокомиссия рассматривает вариант запретить предоставление морских услуг российским судам, против чего ранее голосовали Греция и Мальта.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в разговоре с изданием подчеркнул, что сейчас «не время ослаблять давление» на Москву. «Настало время добиваться большего, потому что у России дела идут плохо. Россия страдает от "статичного инфляционного шока"», — утверждает он.

Ранее Новая Зеландия ввела 35-й пакет санкций против РФ. В него вошли еще 20 физических и юридических лиц.