Новая Зеландия объявила о введении 35-го пакета санкций против России

Новая Зеландия ввела 35-й пакет санкций против России. Об этом указано в документе на сайте МИД страны.

Санкционный список был обновлен 7 мая. В него вошли еще 20 физических и юридических лиц. Под ограничения попали международная платежная платформа А7 от российского банка ПСБ, миасский завод «Соединитель» и Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

С марта 2022 года, когда вступил в силу закон о санкциях против РФ, Новая Зеландия ввела рестрикции против более двух тысяч российских физических и юридических лиц.

Ранее о расширении антироссийских санкций объявил Минфин Великобритании. Под ограничения попали 10 физлиц и 8 организаций.