Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 11 мая 2026Мир

Каллас заявила о возрастающем влиянии России

Каллас признала рост влияния России в Европе из-за фестивалей и спорта
Андрей Шеньшаков

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе из-за участия страны в международных мероприятиях. Ее слова передает «Интерфакс».

В подтверждение своих слов Каллас привела в пример венецианскую биеннале, которая позволила российской стороне организовать свою площадку, несмотря на давление Еврокомиссии.

«Влияние России вновь растет. Это видно по российским спортсменам, которые вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на венецианской биеннале», — заявила она.

Известно, что Еврокомиссия направляла официальные письма организаторам биеннале с требованием не допустить участия России. Получив отказ, ведомство аннулировало грант фестиваля в размере двух миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией. Также она анонсировала новые санкции в отношении РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    Врач описала приводящий к язве шашлык

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

    Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

    Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok