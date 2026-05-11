Каллас заявила о возрастающем влиянии России

Каллас признала рост влияния России в Европе из-за фестивалей и спорта

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе из-за участия страны в международных мероприятиях. Ее слова передает «Интерфакс».

В подтверждение своих слов Каллас привела в пример венецианскую биеннале, которая позволила российской стороне организовать свою площадку, несмотря на давление Еврокомиссии.

«Влияние России вновь растет. Это видно по российским спортсменам, которые вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на венецианской биеннале», — заявила она.

Известно, что Еврокомиссия направляла официальные письма организаторам биеннале с требованием не допустить участия России. Получив отказ, ведомство аннулировало грант фестиваля в размере двух миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией. Также она анонсировала новые санкции в отношении РФ.