09:00, 11 мая 2026

Каллас выступила с обращением на фоне возможных переговоров с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Главы МИД стран Евросоюза в конце мая текущего года планируют обсудить темы для потенциальных переговоров с Россией. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

«Нам сначала перед переговорами нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения», — отметила она.

Кроме того она отметила, что главы МИД стран ЕС хотят принять 11 мая новые санкции против РФ за «эвакуацию детей из зоны боевых действий на Украине в начале специальной военной операции». так, речь идет о внесении нескольких физических лиц в черный список Евросоюза.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между Европейским союзом и Россией. Отмечается, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого президент России Владимир Путин хотел бы видеть в качестве переговорщика, не способен в одиночку справиться с такой задачей. При этом, по данным СМИ, «посреднический дуэт» Шредера и Штайнмайера мог бы стать «интересным вариантом».

Саму идею Владиир Путин высказал 9 мая, указав, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.

