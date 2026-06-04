ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 4 июня 2026Наука и техника

Роботизированную «Депешу» показали на ПМЭФ

«Ростех» показал гусеничный НРТК «Депеша-3» на ПМЭФ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на УкраинеЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Александр Река / ТАСС

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша-3», который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» сообщил в Telegram.

Отмечается, что гусеничные платформы хорошо зарекомендовали себя в ходе работы в сложных условиях. НРТК постоянно совершенствуют на основе отзывов из зоны СВО. Холдинг добавил, что сейчас на «Депеше» тестируют различные модули, которые расширят сценарии применения техники.

Базовая «Депеша» может нести до 150 килограммов груза. Ее можно использовать для доставки грузов и эвакуации раненых. Также НРТК можно оснастить системой дистанционной постановки мин.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В апреле стало известно, что «Депеша-3» стала носителем мишенной системы. Комплекс позволяет отрабатывать стрельбу по движущимся целям в ходе боевой подготовки.

В декабре 2025 года «Высокоточные комплексы» сообщили, что проходимость «Депеши» улучшили в ходе модернизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    В Сети оценили образ Татьяны Ким на ПМЭФ

    Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok