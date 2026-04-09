Российская «Депеша» стала мишенью

«Высокоточные комплексы» разработали мишенный комплекс на шасси робота «Депеша»

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша-3» стал носителем мишенной системы. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Разработка на базе гусеничного робота может нести различные мишени и фиксировать попадания. НРТК позволяет отрабатывать стрельбу по движущимся целям. Комплекс предназначен для организации мишенной обстановки в ходе боевой подготовки. Также его можно использовать на соревнованиях по стрелковым дисциплинам.

В холдинге добавили, что мишенный комплекс на шасси «Депеши» повышает эффективность стрелковой подготовки и способствует улучшению навыков бойцов.

НРТК «Депеша» разработали в 2024 году. Многоцелевой аппарат может нести до 150 килограммов груза. Машину можно использовать для доставки припасов, эвакуации раненых и минирования.

В декабре «Высокоточные комплексы» рассказали о модернизации НРТК «Депеша». Конструкторы улучшили проходимость машин.

В октябре стало известно, что холдинг поставил Вооруженным силам России новую партию платформ «Депеша».