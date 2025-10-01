ВС России получили партию «Депеш»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России новую партию роботизированных платформ «Депеша». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, в настоящее время на роботизированной платформе «тестируются различные боевые модули, благодаря которым можно будет расширить сценарии применения комплекса».
В сентябре доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин заявил, что российский комплекс «Депеша» оказался серьезным технологическим прорывом в области мобильной робототехники.
В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что входящий в ее состав холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России комплексы «Депеша».