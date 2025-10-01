Наука и техника
ВС России получили партию «Депеш»

«Ростех» поставил ВС России партию роботизированных платформ «Депеша»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России новую партию роботизированных платформ «Депеша». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, в настоящее время на роботизированной платформе «тестируются различные боевые модули, благодаря которым можно будет расширить сценарии применения комплекса».

В сентябре доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин заявил, что российский комплекс «Депеша» оказался серьезным технологическим прорывом в области мобильной робототехники.

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что входящий в ее состав холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России комплексы «Депеша».

