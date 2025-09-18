Наука и техника
Российская «Депеша» оказалась серьезным прорывом

Эксперт Воротилин: Комплекс «Депеша» — серьезный прорыв в робототехнике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский комплекс «Депеша» оказался серьезным технологическим прорывом в области мобильной робототехники, признал в беседе с ТАСС доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин.

«Особенно важно отметить их практическую ориентированность и адаптивность к различным условиям применения», — отметил эксперт.

Воротилин добавил, что основное преимущество «Депеши» заключается в ее универсальности и совместимости с разнообразными модулями. Так, гусеничная версия робота, управляемая по оптоволоконному каналу, позволяет эффективно работать в условиях радиоэлектронной борьбы, тогда как колесная модификация может использоваться для быстрой эвакуации раненых и доставки грузов.

В августе госкорпорация «Ростех» сообщила, что входящий в ее состав холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России комплексы «Депеша».

В мае «Высокоточные комплексы» рассказали, что передали Министерству обороны России партию роботизированных комплексов «Депеша».

