ВС России получили «Депеши»

«Ростех»: Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России комплексы «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России гусеничные роботизированные комплексы «Депеша». Об этом со ссылкой госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов», — рассказали в компании.

Отмечается, что маневренность комплекса достигается за счет использования в его конструкции легких и прочных материалов, а малые габариты изделия позволяют его транспортировать в багажнике внедорожника.

В мае «Высокоточные комплексы» сообщили, что передали Министерству обороны России партию роботизированных комплексов «Депеша».

В январе «Ростех» рассказал, что отгрузил ВС России партию колесных дронов «Депеша».