ВС России получили «Депеши»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России гусеничные роботизированные комплексы «Депеша». Об этом со ссылкой госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.
«Платформа способна развивать скорость до 15 километров в час и может доставлять груз массой 100 килограммов», — рассказали в компании.
Отмечается, что маневренность комплекса достигается за счет использования в его конструкции легких и прочных материалов, а малые габариты изделия позволяют его транспортировать в багажнике внедорожника.
Материалы по теме:
В мае «Высокоточные комплексы» сообщили, что передали Министерству обороны России партию роботизированных комплексов «Депеша».
В январе «Ростех» рассказал, что отгрузил ВС России партию колесных дронов «Депеша».