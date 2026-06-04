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04:01, 4 июня 2026Интернет и СМИ

После странной встречи с незнакомцем студентка получила совет вызвать полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Lucky_Sound3561 рассказала о странном диалоге с незнакомцем, который сам подошел к ней в университете. Студентка отметила, что он вел себя так, будто они знакомы.

«После нескольких минут разговора он спросил, не может ли он одолжить мою куртку, потому что ему холодно. Я ответила утвердительно. Затем он предложил оставить свою сумку у меня в качестве залога, что показалось мне разумным, поэтому я согласилась. Он взял мою куртку и направился в туалет. Примерно через 5-10 минут он пришел обратно и вернул куртку. Затем он ушел, так и не объяснив, что это вообще было», — написала девушка.

Она добавила, что в кармане куртки лежали ее ключи от дома. Проверив, она обнаружила их там же. Кроме того, в других карманах не нашлось ничего чужого.

Другие пользователи отметили, что самое странное в этой истории — не сама встреча, а то, что девушка вообще согласилась одолжить свою куртку первому встречному. Они напомнили автору, что сделать копии ключей можно «примерно за минуту».

«Проверьте подкладку на наличие следящих устройств», — написал один из комментаторов. «Я переживаю за вашу безопасность. Запишите все, что помните о нем. Думаю, звонок в полицию не будет чем-то неуместным», — посоветовал другой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как его сестра узнала о необычном увлечении брата и вызвала полицию. Она предположила, что мужчина может причинять вред своим близким.

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