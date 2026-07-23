Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России

США фактически ведут войну против России. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон, сообщает RT.
Деятельность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США говорит об участии Вашингтона в конфликте, уверен Карлсон.
ЦРУ направляет удары вглубь российской территории. Мы воюем с Россией. Больно об этом говорить. Это безумие
Журналист выразил мнение, что такую политику нельзя оправдать. Он назвал стремление к войне с Россией попыткой уничтожить Соединенные Штаты.
Ранее Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России.