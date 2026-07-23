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15:43, 23 июля 2026 (обновлено: 15:45, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России

Такер Карлсон заявил, что США ведут войну против России
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

США фактически ведут войну против России. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон, сообщает RT.

Деятельность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США говорит об участии Вашингтона в конфликте, уверен Карлсон.

ЦРУ направляет удары вглубь российской территории. Мы воюем с Россией. Больно об этом говорить. Это безумие

Такер Карлсонжурналист

Журналист выразил мнение, что такую политику нельзя оправдать. Он назвал стремление к войне с Россией попыткой уничтожить Соединенные Штаты.

Ранее Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России.

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