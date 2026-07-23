Трамп выступил с грозным предупреждением из-за ситуации на Ближнем Востоке

Трамп: Если хуситы продолжат атаки на суда Саудовской Аравии, США обвинят в этом Иран

Если представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) продолжат атаковать суда Саудовской Аравии, США возложат ответственность за это на Иран и дадут соразмерный ответ. С таким предупреждением выступил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Год назад США нанесли мощный удар по хуситам в ответ на их вмешательство в морскую торговлю, выражавшееся в обстрелах судов. С тех пор, а также на протяжении конфликта с Ираном они вели себя весьма ответственно. К сожалению, сейчас они возобновили свои действия и обстреляли два судна Саудовской Аравии. Пусть эта правда послужит предупреждением: если они повторят это, США возложат ответственность на Иран», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, хуситы являются «марионетками и/или представителями» Исламской Республики.

Ранее стало известно, что хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии.

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Решение было принято в ответ на блокаду аэропорта Саны, которую ранее ввело королевство.