Хуситы атаковали два танкера Саудовской Аравии

Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Sabereen news.

Отмечается, что атакованные танкеры нарушили запрет на проход по Красному морю.

«Атака была осуществлена с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Решение было принято в ответ на блокаду аэропорта Саны, которую ранее ввела Саудовская Аравия.