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00:50, 23 июля 2026Мир

Хуситы атаковали два танкера Саудовской Аравии

Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Sabereen news.

Отмечается, что атакованные танкеры нарушили запрет на проход по Красному морю.

«Атака была осуществлена с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Решение было принято в ответ на блокаду аэропорта Саны, которую ранее ввела Саудовская Аравия.

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